Москва, 28 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) «Песок», которая предназначена для обеспечения безопасной посадки вертолетов в условиях недостаточной видимости, подготовлена к серийному производству российской компанией «Радар ммс». Об этом 28 сентября рассказал генеральный директор — генеральный конструктор «Радар ммс» Георгий Анцев.

Вертолет

«БРЛС «Песок» полностью готова к серийному производству, которое может быть начато по первому требованию. У нас уже отработаны технологии, компонентная база, приемо-передающий тракт, антенны и другие компоненты», — приводит его слова ТАСС.

Также Анцев отметил, что опытно-промышленная партия указанных БРЛС уже выпущена и добавил, что «Песок» можно использовать на любых видах вертолетов — Ми-8 и Ми-38, «Ансат», Robinson, Bell Helicopter и др., включая разрабатываемые и модернизируемые винтокрылые машины всех классов, размеров и назначения.

«У нее очень большой экспортный потенциал — БРЛС «Песок» крайне востребована для осуществления взлета и посадки вертолетов в любых районах, в том числе на неподготовленную площадку в условиях ухудшения видимости (туман, метель, задымление), а также при подъеме песка, пыли и снега, вызванных вихрем воздуха от винтов вертолета», — уточнил гендиректор «Радар ммс».

Кроме этого, он указал, что при использовании БРЛС влияние человеческого фактора при посадке вертолета будет сведено к минимуму.

«БРЛС уберет страх пилота и даст ему информацию. Мы добавляем еще один источник информации, который комплексирует все остальные источники на едином индикаторе и тем самым придает летчику достаточную уверенность в том, что происходит в зоне посадки», — пояснил Анцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что план по производству истребителей пятого поколения F-35 для вооруженных сил США сократила американская компания Lockheed Martin.