Уфа, 28 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела службы судебных приставов обвинили в получении взятки в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Судебный пристав

По версии следствия, в конце 2020 года 40-летняя фигурантка уголовного дела потребовала у своих подчиненных передать ей часть премий за 4 квартал 2020 года.

«Свои указания старший пристав мотивировала тем, что она сама лишилась выплат из-за дисциплинарного взыскания, причиной которого стала общая недоработка коллектива. Сотрудники, опасаясь дисциплинарных мер в свой адрес и иных негативных последствий по службе, передали начальнику в общей сложности свыше 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что еще 35 тысяч рублей обвиняемой получить не удалось, поскольку противоправные действия были пресечены стражами порядка.

По данному факту в отношении 40-летней начальника территориального межрайонного отдела УФССП России по Башкирии было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. После проведения служебной проверки старший судебный пристав была уволена со службы. Свою вину она не признала.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.