Кишинёв, 28 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 27 сентября выявили 1018 случаев заражения коронавирусом в ходе 7391 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 290 043 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 273 920 человек, в том числе 661 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2067 пациентов с COVID-19, из которых 148 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6713 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 648 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5577 тестов. Выздоровевшими врачи признали 582 человек, скончались 18 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии в течение сентября эпидобстановка ухудшается. Растёт количество случаев заражения, а также число госпитализированных пациентов с COVID-19 и смертей среди них.