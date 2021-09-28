Вашингтон, 28 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Власти КНР позволили двум американским гражданам покинуть страну после трёхлетнего запрета на выезд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Says.com Статуя свободы

С 2018 года брат и сестра Виктор и Синтия Лю не могли уехать из Китая. Издание отмечает, что никаких обвинений им не предъявляли, перемещаться по территории страны они могли свободно.

Виктор и Синтия — дети одного из бывших руководителей китайского Банка коммуникаций Чанмина Лю, бежавшего из страны в 2007—2008 годах из-за обвинений в мошенничестве на сумму около $1,4 млрд. Где Чанмин Лю находится в настоящее время, неизвестно.

В Госдепартаменте США изданию подтвердили, что в страну вернулись двое молодых людей, родившихся в штате Массачусетс. Вернуться им помогли сотрудники генерального консульства США в Шанхае. Этот вопрос обсуждался на официальных переговорах представителей Китая и США.

В Госдепе при этом подчеркнули, что возвращение брата и сестры Лю не имеет отношения к ситуации вокруг финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский суд разрешил освободить из-под домашнего ареста финансового директора, дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Женщину задержали в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу США.

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