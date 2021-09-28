Москва, 28 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московские экспортеры при поддержке города продемонстрируют свою продукцию потенциальным клиентам на выставке «Экспо-2020» в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом 28 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

muneebfarman Дубай

Ожидается, что Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для столичных компаний многоотраслевую бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ в период с 12 по 14 декабря 2021 года. Выбранные экспертной комиссией предприятия представят свою продукцию потенциальным деловым партнерам в рамках всемирной универсальной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий — в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — сказала Сергунина.