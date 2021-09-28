Ставрополь, 28 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В правительстве Ставропольского края произошли кадровые перемены. Освобождены от должностей заместителей сразу три вице-премьера — Иван Ковалев, Николай Великдань и Юрий Скворцов. Постановление об отставке подписано губернатором края Владимиром Владимировым, сообщает краевой портал правовой информации.

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«Решение об отставке зампреды приняли в связи с выборами в законодательное собрание края. Первое заседание думы Ставропольского края нового созыва состоится 30 сентября», — сообщила о причинах отставки ГТРК «Ставрополье».

Предполагается, что по крайней мере двое из троих вице-премьеров сменили кресла в правительстве на депутатские мандаты. Известно, что на прошедших выборах в думу Ставрополья все трое были в числе кандидатов. Первый зампред Николай Великдань одержал победу на выборах по одномандатному избирательному округу №8, а Иван Ковалев прошел по списку.

Напомним, в марте 2021 года губернатор края Владимир Владимиров отправил правительство в отставку. Поводом послужили аресты двоих вице-премьеров — Александра Золотарева и Романа Петрашова, одного из которых обвиняют во взяточничестве, другого — в мошенничестве. В новое правительство попали лишь те, кто прошел «антикоррупционное сито».