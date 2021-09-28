Вена, 28 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Следующим председателем Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стал представитель Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, данное решение было принято 27 сентября в ходе заседания консенсуса в Вене.

Известно, что Южная Корея возглавила Совет управляющих МАГАТЭ впервые с 1957 году.

Посол Южной Кореи в Австрии и постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Син Чжэ Хён будет исполнять обязанности председателя до сентября 2022 года.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что результаты выборов отражают активный вклад Сеула в деятельность МАГАТЭ по мирному использованию ядерной энергии. Кроме того, они подтверждают признание Южной Кореи в качестве ведущей страны в области нераспространения.