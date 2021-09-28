Саратов, 28 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Саратовской области ведется проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Kaatjem Авария

Авария произошла ночью 27 сентября. На 18 км автодороги Балаково — Духовницкое 22-летний водитель ВАЗ-2106 допустил съезд машины в кювет. В результате ДТП пассажиры — 14-летняя девочка и двое 16-летних подростков получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия организована проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татищевском районе Саратовской области днем 1 сентября в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Авария случилась на Саратовской кольцевой автодороге перед съездом на село Сторожевка.

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