Орск, Оренбургская область, 28 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области автовладельцы зафиксировали на видео первый снег. На трассе Оренбург-Орск разыгралась метель. Информация об этом опубликована в соцсетях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

Мелкий снег быстро растаял. Однако очевидцы успели запечатлеть факт метели.

По данным гидрометцентра, с 28 сентября по 1 октября на территории Оренбуржья ожидается изменчивый характер погоды. До середины недели будет пасмурно и дождливо. Затем (до конца недели) дожди прекратятся, а заток холодного воздуха приведет к заморозкам. Ночью и по утрам столбик термометра опуститься ниже 0 °C.