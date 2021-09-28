Ижевск, 28 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 сентября прививку от коронавируса сделали 392 060 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 323 877 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 764 жителя республики. 464 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 41 892 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 384 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в республике провели 1 727 148 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4097 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7578 исследований.

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