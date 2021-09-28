Москва, 28 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В окончательный состав сборной России по футболу вошёл полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дмитрий Голубович Денис Глушаков

Последний раз Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года. Тогда команда проиграла сборной Бразилии в товарищеском матче со счётом 0:3.

В октябре сборная России сыграет два матча квалификации на чемпионат мира 2022 года — со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).