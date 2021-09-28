Калуга, 28 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Калуге 27 сентября торжественно открылись XXIV Богородично-Рождественские образовательные чтения Калужской митрополии «Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского». Это региональный этап XXX Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Митрополит Калужский и Боровский Климент

Участие в церемонии открытия принял митрополит Калужский и Боровский Климент. Владыка обратил внимание собравшихся на то, что творчество Фёдора Достоевского неразрывно связано с православием:

«С детства в душе писателя был заложен надежный фундамент христианской веры. Думаю, что благодаря этой внутренней основе Достоевский смог перенести исключительные испытания, выпавшие на его долю», — отметил митрополит Климент.

Видеообращение гостям и организаторам чтений адресовал губернатор Владислав Шапша.

«Эти встречи стали значимыми событиями в общественной жизни региона. Они объединяют представителей русской православной церкви, государственной власти, образования, науки и культуры», — сказал губернатор.

Чтения Калужской митрополии продолжатся до 18 октября. Среди основных мероприятий — передвижной культурно-просветительский проект «Евангелие Достоевского» — школьникам Калужской области», онлайн-форум «Основы православной культуры в образовании», выставка творческих работ студентов Духовного училища Калужской епархии «Вера и творчество молодёжи: сила веры творит красоту».

В 2021 году образовательные чтения проводятся при поддержке правительства Калужской области и Законодательного собрания области по 16 направлениям: «Взаимодействие Церкви и системы образования», «Церковь и культура», «Церковь и защита окружающей среды», «Социальное служение и милосердие», «Вопросы семьи, защиты материнства и детства», «Взаимодействие Церкви и молодёжи» и ряд других.