Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Обеспокоенность планами министерства обороны США об усилении координации между американскими и российскими военными выразили ведущие представители Республиканской партии страны в Конгрессе Соединенных Штатов. Их письмо министру обороны страны Ллойду Остину и государственному секретарю США Энтони Блинкену приводит 28 сентября издание The Hill.

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«Мы глубоко обеспокоены, узнав из сообщений прессы, что ваша администрация ведет переговоры с Российской Федерацией о том, чтобы обеспечить доступ к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциально вступить в ту или иную форму военного сотрудничества по борьбе с терроризмом с русскими», — говорится в обнародованном послании.

Также в нем уточняется, что приглашение России к дискуссиям, по мнению конгрессменов, не является способствующим достижению Вашингтоном «важных целей» в борьбе с угрозой терроризма и не ведет к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой, каковых намерена достичь, как она об этом заявляет, администрация президента США Джо Байдена.

Помимо того, республиканцы отметили, что Россия якобы «больше озабочена сбором разведданных о США и наших союзниках», нежели помощью Вашингтону в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о возможном допуске военных США на российские базы в Киргизии и Таджикистане якобы поднимался главой комитета начальников штабов американских ВС США Марком Милли в ходе встречи 22 сентября с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.