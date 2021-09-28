Москва, 28 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В рейтинге 100 лучших городов мира The World"s 100 Best Cities Москва оказалась на четвёртом месте, сообщает 28 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Константина Антипина

Составителем рейтинга является консалтинговая компания Resonance Consultancy. В первой тройке расположились Лондон, Париж и Нью-Йорк, на пятом месте оказался Дубай. Москва, как и в 2020 году, стала четвёртой.

Составители рейтинга оценивают показатели городов в 24 областях, сгруппированных на категории.

«В категории «Продукт» российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей», — рассказали в мэрии.

Высокий уровень безопасности и доступность качественных парков позволили российской столице стать второй в категории «Место», а по уровню образования населения Москва оказалась на третьем месте, пропустив вперёд Лондон и Санкт-Петербург.