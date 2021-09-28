Москва, 28 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Москва заняла четвертое место в списке 100 лучших городов мира The World"s 100 Best Cities. Об этом 28 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва-Сити. Москва

Рейтинг составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy. В его основу заложены такие показатели, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. Первое место в списке лучших городов занял Лондон, на втором расположился Париж, на третьем — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — сказала Сергунина.