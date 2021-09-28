Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Компания Chevrolet представила снимок Corvette Z06 нового поколения, дебют которого пройдет 26 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Chevrolet Chevrolet Corvette Z06

Новинка отличается от стандартной версии Stingray иным передним бампером, который выполнен в стиле гоночного Corvette C8.R. Также модель получила крупные крылья, расширенные воздухозаборники и новые колесные диски.

По предварительным данным, Chevrolet Corvette Z06 оснастят восьмицилиндровым мотором объёмом 5,5 л мощностью 626 л. с. (651 Нм).

Ожидается, что Chevrolet в будущем представит четыре новые версии Corvette, среди которых будут модификации с гибридной установкой и электромотором.

Ранее в продаже на авторынке России появился компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer нового поколения.

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