Пекин, 28 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Разработчики многопользовательской экшн-игры Naraka: Bladepoint внесли в неё систему репутации, которая будет «наказывать» тех геймеров, которые преждевременно покидают матчи. Об этом 28 сентября на своём сайте сообщила студия 24 Entertainment.

Store.steampowered.com NARAKA BLADEPOINT

Авторы игры также объявили о старте ивента (внутриигровое событие) Koi Bonanza, в рамках которого геймерам нужно собирать по шесть токенов Koi во время подготовки к матчу. Если игрокам удаётся их собрать, то впоследствии они получают «бонусы», а тем из них, кто достигнет высоких мест в игровых рейтингах по итогу матчей достаются дополнительные награды.

Что касается репутации, то игроки со слишком низким репутационным рейтингом будут получать временный запрет на участие в режиме королевской битвы.

Напомним, релиз Naraka: Bladepoint состоялся 3 ноября 2020 года. Игра предлагает геймерам выступить в роли героев, которые сражаются в битвах на острове. В качестве издателя игры выступает китайская компания NetEase.