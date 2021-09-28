Варшава, , 08:50 — REGNUM Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши выделит почти 83 миллиона злотых (более 18 миллионов евро) на строительство новой спортивной инфраструктуры в республике. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава польского минкульта Петр Глиньский сообщил журналистам, что данные средства будут выделены в рамках уже второго раунда правительственной программы «Спортивная Польша». Согласно его планам, дополнительное финансирование получат тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и теннисные корты.

«Дополнительное финансирование в общей сложности получат 73 различных объекта спортивной инфраструктуры», — указал Глиньский.

Он напомнил, что в рамках первого этапа программы «Спортивная Польша» финансирование получили 333 объекта по всей Польше на общую сумму в 457 миллионов (около 99 миллионов евро).