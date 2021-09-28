Москва, 28 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Москве в Боткинской больнице открылся и начал принимать пациентов новый пятиэтажный центр амбулаторной онкологической помощи. Он оснащен самым современным оборудованием, сообщается на портале мэра.

Александр Погожев ИА REGNUM Онкологическое отделение

Жители Западного АО столицы с онкологией смогут получать все виды диагностики и лечения — начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением.

Также в центре оборудован дневной стационар на 22 койки, где можно проводить до 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно. В онкоцентре планируется проводить до 160 тысяч консультаций в год, что в два раза больше, чем ранее.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России появятся Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

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