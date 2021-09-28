Жители Удмуртии за сутки сдали больше 4 тыс. тестов на коронавирус
Ижевск, 28 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 сентября провели 1 727 148 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки лаборатории республики провели 4097 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7578 исследований.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 20 человек. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 18 жителей республики.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1980 человек.
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