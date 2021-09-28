Самара, 28 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Самарской области намерены привить от COVID-19 около 80% взрослых жителей. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что в настоящий момент в регионе получили прививки от этой инфекции свыше 1 млн 120 тысяч жителей, в том числе завершили вакцинацию свыше 1 млн 60 тысяч человек, при этом в регионе снизились темпы вакцинации, поэтому их нужно наращивать. К 1 ноября в области нужно привить 80% взрослого населения, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что пристальное внимание в регионе будет уделяться муниципалитетам, в которых прививки от COVID-19 получили менее половины от нужного количества.

«Темпы вакцинации значительно снизились, а рост заболевших у нас идет каждый день. Я вижу какую-то успокоенность в ряде муниципальных образований. Здесь явно недостаточные усилия со стороны муниципалитетов. Есть муниципалитеты, которые находятся в красной зоне, где ситуация наиболее проблемная по вакцинации, темпы очень низкие. По ним нужно в первую очередь разбираться, принимать срочные решения. Если не справляется глава муниципалитета, не может он организовать должным образом эту работу — готов рассмотреть вопрос о кадровых решениях. Значит, не слышат вас люди. Это говорит о разрыве между властью и жителями, значит не слышат люди власть, не откликаются на ваш призыв», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Сообщается, что необходимо увеличивать темпы вакцинации против гриппа. В настоящий момент в регионе получили прививки от гриппа около 150 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть еще 710 инфекционных коек.