Владивосток, 28 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В России сокращается количество граждан, негативно оценивающих экологическую ситуацию в своём населённом пункте. Об этом свидетельствуют данные федерального репрезентативного опроса населения. Об этом 28 сентября в ходе онлайн-форума «Pro ДФО» сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

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Так, по его словам, в период с 2005 года этот показатель уменьшился почти на треть.

«Изменения происходят: по данным на 2005 год, по нашим данным всероссийским […] в 2005 году 55% наших граждан оценили экологическую обстановку в их населенном пункте как неблагоприятную, либо очень плохую, либо скорее неблагоприятную, либо близкую к катастрофической», — привёл цифры Абрамов.

При этом в 2021 году, согласно свежим данным, 39% российских граждан говорят о том, что экологическая обстановка в их населённом пункте неблагоприятная, очень плохая, либо скорее катастрофическая, а 59% оценивают её в целом как благоприятную, либо скорее благоприятную, добавил гендиректор фонда.

Абрамов отметил, что главной экологической проблемой для большей части опрошенных стало загрязнение воздуха, пишет ТАСС. Об этом заявили 31% участвовавших в опросе. 15% граждан заявили, что экологических проблем нет вовсе, и еще 14% назвали основной проблему переработки мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ на июнь 2020 года, экологическую обстановку в месте проживания как благополучную оценивали 64% жителей России. Это больше на 5%, чем в январе 2020 года. Экологическую ситуацию в регионе проживания граждан скорее назвали неблагополучной 34% опрошенных.