Омск, 28 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Омске к теплоснабжению подключены все многоквартирные дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Уточняется, что тепло подано в 5753 многоквартирных дома, учреждения здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.

Если в квартире всё ещё прохладно, омичам советуют обратиться в свою управляющую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о начале отопительного сезона в Омске было подписано 16 сентября. Как подчёркивают городские власти, запуск тепла — процесс постепенный.