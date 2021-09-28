Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Главы минобороны США и Франции Ллойд Остин и Флоранс Парли обсудили по телефону развитие ситуации в африканском регионе Сахель. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Африка

«Министр обороны США провел телефонную беседу с министром ВС Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить развитие ситуации в Сахеле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также согласились продолжить регулярные консультации по ситуации в этом африканском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об успешном завершении в африканском регионе Сахель операции по нейтрализации главы территориальной структуры террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).