Киев, , 13:58 — REGNUM В генпрокуратуре Украины жалуются, что прокуроры, уволенные ранее из ведомства в рамках люстрации и реформы, восстанавливаются на должностях через суды и потом получают огромные компенсации.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом на брифинге 28 сентября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она не уточнила размеры получаемых компенсаций, но заявила, что цифры, в которые ведомство заходит с этими компенсационными выплатами, «ужасны».

Венедиктова отметила, что компенсации восстановленным на должности выплачивают из бюджета офиса генпрокурора. При этом она добавила, что решение суда не означает автоматическое восстановление в должности — прокуроры в любом случае обязаны пройти переаттестацию.

ИА REGNUM напоминает, что люстрация на Украине была реализована Радой прошлого созыва при президентстве Петра Порошенко. Суть люстрации заключалась в том, чтобы уволить с занимаемых должностей чиновников периода президентства Виктора Януковича.