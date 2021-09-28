Киев, , 08:53 — REGNUM Украина работает над тем, чтобы саммит «нормандской четвёрки» по урегулированию конфликта в Донбассе прошёл до того, как Ангела Меркель покинет пост германского канцлера. Об этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил в эфире телеканала ICTV.

Андрей Ермак President.gov.ua

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», — сказал Ермак.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются консультации политсоветников в «нормандском формате». Это и виртуальные конференции с участием всех четырёх сторон, то есть России, Украины, Франции и Германии, и реальные встречи представителей Германии и РФ, Франции и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель объявила о том, что не будет снова выдвигаться на пост канцлера ФРГ. Исполнять эти обязанности она будет до прихода к власти новой правящей коалиции. Переговоры различных партий о формировании правительства начнутся в ближайшие дни. Парламентские выборы состоялись в Германии 26 сентября.

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