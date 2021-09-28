Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка. Инцидент произошёл днём 27 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горно-Алтайске

По данным ведомства, не уступила дорогу пешеходу 44-летняя жительница Шебалинского района за рулём Toyota Corolla.

«Молодой человек был доставлен в Республиканскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась», — добавили в МВД.

Отмечается, что водитель иномарки в момент ДТП была трезвая. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.