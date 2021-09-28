Махачкала, 28 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Дагестане задержаны шесть подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. В её создании обвиняется экс-министр труда и социального развития Расул Ибрагимов. В состав преступной группы входили, по мнению следствия, и четыре директора центров соцобслуживания в Каякентском, Унцукульском, Табасаранском и Цумадинском районах, а также два экс-директора таких же центров в Дербентском и Бабаюртовском районах.

Арест

Их задержали и предъявили обвинения в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об их аресте.

Напомним, министр труда и социального развития Расул Ибрагимов в период с 2017 по сентябрь 2018 года создал преступное сообщество. В него вошли его подчиненные из структурных подразделений ведомства. Они похищали денежные средства, выделяемые на социальное обслуживание пенсионеров и инвалидов. Деньги прибирались к рукам под видом зарплаты фиктивно трудоустроенным сотрудникам центров соцобслуживания либо как необоснованные премии подчиненным. Всего за полтора года было похищено более 620 млн рублей.

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