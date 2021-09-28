Пекин, 28 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В результате утечки углекислого газа на зарегистрированном в Панаме судне в восточной провинции КНР Чжэцзян погибли три человека. Об этом 28 сентября сообщает информационный ресурс «Пэнпай».

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Огнетушители наполненные углекислым газом

Уточняется, что утечка произошла вечером 27 сентября на одном из причалов уезда Дайшань на острове Сяньдао.

Также указывается, что экипаж иностранного судна перед выходом море проводил проверку системы противопожарной безопасности и из-за допущенных технических нарушений углекислый газ попал в пассажирский отсек.

Кроме того, добавляется, что из-за инцидента погибли три человека и еще двое пострадали и находятся в настоящее время на лечении. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что оперативные службы ликвидировали утечку азотной кислоты из грузовика на улице Константина Заслонова в Белгороде.