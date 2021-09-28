Оренбург, 28 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области в I полугодии 2021 года ломбарды оформили около 115 тыс. договоров займа, что на 16% меньше, чем год назад. Вместе стем, средняя сумма займа выросла за год с 6,6 до 8,3 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Жан Беро. Ломбард

За полгода ломбарды выдали займы на 954 млн рублей. Рост объема по сравнению с первым полугодием 2020 года составил 6%. Задолженность граждан по микрозаймам увеличилась на 18% — до 375 млн рублей.

Стоит отметить, на территории Оренбуржья, по состоянию на 1 июля, зарегистрирован 41 ломбард. Все легальные ломбарды включены в спецреестр. Он опубликован на сайте Банка России.