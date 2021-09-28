Ижевск, 28 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 18 жителей республики.

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Скончались женщины в возрасте 69, 70, 72, 73, 74, 75, 83, 87, 88 и 90 лет, а также мужчины в возрасте 58, 61, 72, 74, 80, 82, 84, 87 лет и 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1980 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 229 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 961 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8346 жителей.

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