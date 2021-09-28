Москва, , 08:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о важных нововведениях, которые вступят в силу в октябре, среди них — повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей, бесплатный доступ в интернете к телеканалам первого и второго мультиплекса.

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Отдельное внимание, по мнению Володина, необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — отметил он в телеграм-канале.

Ещё одно нововведение — защита неквалифицированных инвесторов. После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 млн человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений. Согласно закону, перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование.

«Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с октября в России выплаты на первого и второго ребенка будут зачисляться только на карту «Мир», операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах-юрлицах. Кроме того, вводится институт типовой проектной документации при строительстве и реконструкции. Вступают в силу изменения в госрегистрации недвижимости — подать документы можно через нотариуса.