Киев, 28 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Российский газопровод «Турецкий поток» представляет для экономики Украины большую угрозу, чем «Северный поток — 2». Об этом украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Gov.ua Геннадий Москаль

Москаль прокомментировал соглашение между Газпромом и Венгрией о поставках газа в обход Украины до конца 2036 года. Ежегодно 3,5 млрд кубометров газа будет идти через Сербию, ещё 1 млрд — через Австрию. Контракт начнёт действовать 1 октября.

По словам генерала, Украина будет получать реверсивный газ из Словакии, хотя эта страна вовсе не производит газ. Он предположил, что Словакия «вот-вот» начнёт получать газ из «Северного потока — 2».

«Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — заявил Москаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что в будущем Киев значительно сократит или полностью остановит транзит газа в Венгрию через украинскую территорию.

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