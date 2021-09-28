Токио, 28 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Студия Historia Inc и издатель NIS America выложили в сеть новый трейлер ролевой игры The Caligula Effect 2. Ролик был опубликован 27 сентября на YouTube-канале издательской компании.

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В ролике авторы игры представили всех персонажей сиквела The Caligula Effect, всего зрителям показали около 19 героев. Они напомнили, что игра выйдет в США на консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch 19 октября 2021 года, в ЕС — 22 октября.

Релиз оригинальной The Caligula Effect: Overdose состоялся 23 июня 2016 года на портативной консоли PlayStation Vita, позже игра вышла на PS4, Nintendo Switch и ПК. Это ролевая игра с пошаговыми боями, сюжет которой рассказывает о том, как главный герой и его друзья в какой-то момент понимают, что находятся в виртуальной реальности и решают сбежать из неё.