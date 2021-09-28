Москва, 28 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Погода в Москве берёт курс на постепенное улучшение, сообщает 28 сентября центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

"Сегодня инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду, утром небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.