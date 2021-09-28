Ижевск, 28 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 сентября выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 229 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 961 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 53 ребенка в возрасте до 14 лет и 60 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 167 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 42 635 человек. Скончались 1980 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 20 летальных случаев, накануне скончались 18 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8346 жителей. Из числа получающих лечение 6827 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1670 человек — в состоянии средней степени тяжести, 409 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 сентября прививку от коронавируса сделали 391 296 жителей республики. Второй компонент препарата получили 323 413 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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