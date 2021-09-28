Красноярск, 28 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 359 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 115 327. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Емельяновский район.

Из 359 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 66 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 29 (0,7%), в Шарыпово — 23 (1,1%), в Норильске — 21 (0,3%), в Ачинске — 11 (0,2%), в Дивногорске — 11 (0,5%), в Лесосибирске — 10 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 17 (0,7%), Курагинском — 14 (0,7%), Рыбинском — 13 (0,8%), Ужурском — 13 (0,9%) и Бирилюсском — 13 (2,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2549 человек, снято с наблюдения — 2499. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 840 (+50) человек.

За последние сутки в регионе проведено 2256 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 687 583.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека.