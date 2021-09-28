Баку, , 08:33 — REGNUM Армении следует поменять свою конституцию. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев President.az

«В тексте конституции Армении содержатся ссылки на территориальные претензии к Турции. Им следует отказаться от этого. В первую очередь они должны разработать и принять новую конституцию», — сказал азербайджанский президент.

Он назвал Армению слишком «слабой» страной для того, чтобы иметь территориальные претензии к Турции. Также, по мнению Алиева, Еревану следует отказаться и от территориальных претензий к Азербайджану, чтобы нормализовать отношения с Баку.

«Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет, это только точка», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также назвал некоторые шаги Еревана «иррациональными».

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку накаляются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.

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