Михайловск, Свердловская область, 28 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Михайловске Свердловской области водитель пожарной машины спас из горящего дома двоих детей и их мать. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте пожара

Площадь пожара достигла 216 кв. метров. Горели дом и надворные постройки. Водитель Андрей Сутугин услышал из окна детский плач, проник внутрь и увидел детей и женщину. Он их эвакуировал, а после прибытия медиков передал им для осмотра.

В доме находились газовые баллоны. Через некоторое время один из них взорвался.