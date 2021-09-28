Самара, 28 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Более 5400 пациентов с COVID-19 и подозрением на него лечатся в госпиталях Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Отмечается, что порядка 52% пациентов с COVID-19 в госпиталях находятся на кислородной поддержке, а у большинства таких пациентов фиксируется средняя тяжесть течения данного заболевания.

По информации оперативного штаба, в настоящее время среднесуточный расход кислорода в регионе превысил уровень потребления в ноябре-декабре прошлого года.

В Самарской области на прошлой неделе дополнительно развернули 731 инфекционную койку, а на текущей неделе планируется развернуть еще 710 мест в госпиталях. Всего в регионе будут задействованы 6222 койки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области готовятся к переводу школьников на «дистант».