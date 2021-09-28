Якутск, 28 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Из бюджета РФ могут потратить порядка 1 млрд рублей на цифровизацию оленеводства. Предполагается, что хозяйства, где разводят оленей, снабдят квадрокоптерами, а на животных повесят цифровые ошейники, сообщил «Коммерсант».

Funny-jpg.ru Оленеводство

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Такую цифровизацию планируется запустить к 2023 году. В «Дорожной карте по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в части развития животноводства» указана необходимость оснащения специальным оборудованием не менее 30% поголовья оленей в организациях, получающих госсубсидии на их разведение. Сейчас этот проект находится на стадии согласования с профильными министерствами и ведомствами.

Если он будет реализовываться, то затраты на цифровизацию сферы оленеводства составят около 1 млрд рублей: в России насчитывается 1,9 млн северных оленей и 1,74 тыс. профильных хозяйств, стоимость одного комплекта оборудования оценивается примерно в 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал большую работу в части поддержки оленеводства в северных регионах. Он заявлял, что ведомство поставило задачей сделать российское оленеводство ведущим в мире.