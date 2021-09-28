УЕФА отказался от претензий к клубам, пытавшимся создать Суперлигу
Ньон, Швейцария, 28 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от претензий в адрес «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» по делу о создании Европейской Суперлиги. Об этом 28 сентября сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter.
Отмечается, что УЕФА отменил санкции против последних трёх клубов, которые были организаторами Суперлиги. Разбирательство по делу признано недействительным.
Кроме того, отменены штрафы для девяти команд, которые также были готовы играть в Суперлиге. Это итальянские «Милан» и «Интер», испанский «Атлетико», английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, в апреле 12 европейских топ-клубов пытались создать Суперлигу, однако девять команд сразу вышли из этого проекта из-за негативной реакции УЕФА, болельщиков, а также властей ряда стран.