Москва, 28 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Жители России зачастую приобретают автомобили, кузов которых окрашен в белый цвет, потому что такие машины относятся к базовым и стоят дешевле. Об этом сообщил партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью изданию «Взгляд».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Ранее было опубликовано исследование, которое показало, что каждый четвертый автомобиль, проданный в России в текущем году, был белого цвета.

По словам Моржаретто, автомобили белого цвета чаще всего покупают в южных регионах России.

«Но в целом объяснения такого выбора банальные: как правило, все компании предлагают разные интересные цвета за отдельную плату, которая может быть довольно существенной — на некоторых даже бюджетных моделях может достигать 20 000 рублей», — отметил он.

Эксперт добавил, что доплата за цветные машины будет примерно одинаковая. Он уточнил, что за покрытие «металлик» (краска, которая которая наносится на кузов в несколько слоев) также придется доплачивать.

Моржаретто рассказал, что в мире сейчас наибольшим спросом пользуются машины окраса «серый металлик». Эксперт добавил, что в России проживает весьма консервативное население, которое предпочитает три оттенка: белый, серый и чёрный.

Ранее эксперт посоветовал перед тем, как начать делать тюнинг автомобиля, внимательно изучить руководство по эксплуатации транспортного средства.

Читайте также: Эксперт дал рекомендации по выбору подержанного автомобиля