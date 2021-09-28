Варшава, 28 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий внес вопрос о продлении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в повестку дня Совета министров республики на 28 сентября. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Сообщается, что в качестве аргумента для продления чрезвычайного положения премьер-министр страны в своем обращении к Совету министров указал на «продолжающиеся провокации белорусских пограничников и продолжающийся наплыв мигрантов через Белоруссию».

Он также указал, что «некоторые мигранты, пытающиеся пересечь польско-белорусскую границу, могут представлять угрозу для граждан Польши и ЕС». Моравецкий сослался на отчет, составленный на основании контента телефонов 50 задержанных на границе мигрантов, в которых хранились материалы экстремистского характера.

Вопрос о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией Совет министров Польши решит 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.