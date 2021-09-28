Джакарта, 28 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо посетил с рабочим визитом сразу две провинции, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Глава государства прибыл в провинцию Риау и принял участие в посадке мангровых зарослей в прибрежных районах.

Во время рабочего визита в Центральную Яву на прошлой неделе Джоко Видодо заявил, что правительство привержено восстановлению мангровых лесов, чтобы предотвратить воздействие изменения климата.

«Наша цель на 2021 год — это посадка примерно 34 тысяч гектаров по всей стране», — заявил президент Индонезии после посадки мангровых зарослей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махмуд заявил, что выборы состоятся 15 мая 2024 года.