Набережные Челны, Татарстан, 28 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции отменили все массовые мероприятия. Соответствующее решение огласил во время совещания оперативного штаба мэр Наиль Магдеев.

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В связи с осложнением эпидемиологической ситуации принято решение о проведении двух предстоящих мероприятий только на уровне трудовых коллективов. Речь идет о праздниках — День учителя и Международный день пожилых людей. По решению мэра все массовые городские мероприятия отменяются. Также проведут профилактическую работу по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер безопасности в общественном транспорте и помещениях.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии с 1 по 10 октября для привлечения внимания к проблемам и нуждам представителей старшего поколения запланировали несколько мероприятий. В связи с распространением коронавирусной инфекции часть из них пройдет в онлайн-формате.

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