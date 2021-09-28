Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Погодную ситуацию в Северной столице 28 сентября определяет антициклон, который сохранит облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

«Накануне воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +15,0°, и это самая высокая температура в городе за последние две недели», — отметил специалист.

По его данным, 28 сентября температура воздуха в Петербурге составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер будет дуть восточный скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы.