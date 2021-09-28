Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Во время второго этапа тестирования онлайн-компонента игры Halo Infinite к нему смогут присоединиться все владельцы консолей Xbox. Об этом 28 сентября сообщила администрация twitter-страницы Xbox Insider.

343 Industries Halo Infinite

До этого момента в тестах могли принять участие только члены программы Xbox Insider, теперь Microsoft объявила, что больше не выдвигает это требование. Издание Games Radar отметило, что многопользовательский режим Halo Infinite, похоже смогут оценить только владельцы консолей Xbox One и Xbox Series X/S, поскольку в приложении Xbox Insider для ПК не упоминается о соответствующей опции.

https://twitter.com/xboxinsider/status/1442579994522177536

Напомним, второй этап тестирования мультиплеера Halo Infinite пройдёт с 1 по 4 октября 2021 года. Студия 343 Industries планирует выпустить игру 8 декабря 2021-го.