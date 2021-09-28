Самара, 28 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Муниципальным образованиям Самарской области предоставили возможность самостоятельно переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом 27 сентября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

R-19.ru Дистанционное обучение

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«Со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. В осенний период особенно важно защитить детей, так как с наступлением холодов начинается «сезон» ОРВИ», — заявил Азаров.

Отмечается, что в течение двух дней руководство муниципальных образований должно оповестить областной штаб о принятом решении, еще одна неделя дается на отработку принятого решения и подготовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима.