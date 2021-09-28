Мадрид, 28 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Посольство РФ в Испании потребовало убрать социальную рекламу одной из некоммерческих организаций, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами. Об этом диппредставительство РФ сообщило в Facebook.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рекламный баннер на рикше

Так, на баннерах, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов страны, показана фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро». В качестве «основного блюда» перечисляются русские женские имена с указанием их возраста — от 17 до 35 лет.

Российское посольство назвало такие баннеры провокационными, пообещав связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, «которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей».

Как сообщили в некоммерческой организации Nueva Vida, реклама якобы направлена на борьбу с проституцией. Сама Nueva Vida поддерживается и финансируется несколькими испанскими министерствами, каталонским банком La Caixa и муниципалитетом города Сантандер.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне верховный суд Испании признал право проституток на организацию своих профсоюзов. Как писали местные СМИ, речь идёт только о тех «труженицах секс-индустрии», которые работают индивидуальным порядком, без найма в бордели и иные структуры.

Таким образом, верховная судебная инстанция Испании удовлетворила апелляцию на решение, вынесенное Национальным высоким судом в 2018 году. Тогда устав профсоюза проституток был признан недействительным, так как включал в себя упоминание о проституции по найму.

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